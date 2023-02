Upupandaway

Selbst die Aktien von Großkonzernen sind ab und an starken Schwankungen ausgesetzt, an manchen Tagen auch, ohne dass fundamentale Daten die Schwankung nachvollziehbar machen. Oft werden dieses Marktschwankungen an den Folgetagen ganz oder teilweise wieder ausgeglichen. Dieses Wikifolio hat zum Ziel, diese Schwankungen zu nutzen, indem in diese Werte investiert und nach dem Rebound wieder verkauft wird. Dieser Effekt wird fallweise durch den Einsatz von Zertifikaten gehebelt.