Investment Substanzaktien Welt

Es soll in Aktien mit stabiler Finanzlage, stetigem Gewinnwachstum und aussichtsreichen Prognosen investiert werden. Die Unternehmen sollen in Krisenzeiten stabil, d. h. die Abschwünge gering sein. Der Wert sollte in der Vergangenheit seinen Index geschlagen haben und er sollte eine ordentliche, aber nicht übertriebene Performance aufweisen. Hauptsächlich soll in Werte mit mindestens 5 Mrd. Euro Marktkapitalisierung investiert werden. Nebenwerte sollen aber als Beimischung möglich sein. Es soll auf eine breite Streuung der Branchen geachtet werden. Es ist beabsichtigt die Anzahl der Werte auf 15 zu begrenzen. Der Anlagezeitraum soll mittelfristig bis langfristig sein. Investiert werden soll weltweit. Die Unternehmen sollen monatlich und nach Nachrichten neu bewertet werden.