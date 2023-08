ArcoGapStrategie

In diesem Wikifolio sollen ausschließlich Gaps gehandelt werden. Das sind Aktien, die bei Börsen-Öffnung erheblich über bzw. unter dem letzten Handelspreis des Vortages gehandelt werden und damit eine Lücke, sog. Gap, im Chart hinterlassen. Die Märkte mögen keine Gaps und die allermeisten werden im Laufe der Zeit geschlossen. Diese Bewegungen werden wir in diesem Wikifolio handeln. Ich nutze in diesem Wikifolio auch Hebelprodukte, hauptsächlich um große Up-Gaps zu handeln. Nur so können wir auch von Abwärtsbewegungen profitieren.