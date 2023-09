"Aspis World Quality Shares CHF" bewertet, selektiert und investiert in Aktien nach einem quantitativen Bewertungsmodell. Quantitatives Management in diesem Zusammenhang bedeutet die Anwendung von mathematischen und rationalen Methoden bei der Entscheidung über die Zusammensetzung des Aktienportfolios. Es handelt sich um eine objektive Bewertung von Unternehmen anhand der Bilanzzahlen, frei von Emotionen. Grundsätzlich ist die Idee dieses Zertifikates, eine langfristige Kapitalbildung über solide, dividendenstarke Large-Caps zu generieren. Jedes Unternehmen wird nach folgenden Kriterien bewertet: Qualität: Return on Equity, EBIT Marge und Eigenkapitalquote Bewertung: Kurs-Gewinn-Verhältnis (5 Jahre), Kurs-Gewinn-Verhältnis aktuell Stimmung: Analystenmeinungen (Kontraindikator), relative Reaktion auf Quartalszahlen Momentum: Gewinnrevisionen, Kurs heute gegenüber vor sechs und zwölf Monaten Technik: Dreimonatsreversal Wachstum: Gewinnwachstum aktuelles Jahr gegenüber nächstem Jahr Das Resultat der Bewertung wird regelmässig überprüft und bei Bedarf das Portfolio entsprechend angepasst. Im Fokus der Anlagestrategie sollen alle weltweit verfügbaren (Wikifolio Anlageuniversum) Aktien liegen.