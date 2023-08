Das wikifolio "Best of Big" soll in Aktien investieren, die einem positiven Trend folgen. Ziel des Portfolios soll es sein an einem bestehenden Aufwärtstrend zu partizipieren oder an einem Ausbruch teilzuhaben. Der Anlagehorizont soll langfristig ausgerichtet sein. Die Vorteile eines wikifolio bestehen darin, dass beim Umschichten weniger Kosten anfallen als im eigenen Depot. Auch eine breite Streuung mit einer verhältnismäßig kleinen Summe ist so möglich.