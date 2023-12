Schwarze Schwaene

Hauptsächlich sollen Aktien und Anlagen gehandelt werden, welche innovativ sind und sich als positive “Schwarze Schwäne” entpuppen könnten. Die Haltedauer kann innerhalb eines Tages bzw. mehreren Jahren liegen. Hierbei kommt es auf das Innovativspotential an bzw. der Ausrichtung der Kapitalgesellschaften. ETF´s auf Indizes, Rohstoffe und Aktien können auch erfolgen. Charttechnik und Saisonalität können bei den kurzfristigen Trades die größte Rolle spielen und langfristig die Bewertung, Aussichten und Zukunftsfantasie der Aktiengesellschaften. Hauptsächlich befindet sich das Anlageuniversum in Deutschland,USA,Europa,China und dann noch etwas weltweit,wenn sich was spannendes ergeben sollte.