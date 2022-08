Hebeltrades Indicies und Aktien

Es soll in Aktien, ETF's und in Hebelzertifikate investiert werden. Mein primäres Ziel ist es überwiegend mit Hebelzertifikaten (Long und Short) kurzfristige Gewinne zu erzielen und an den kurzfristigen Kursschwankungen zu partizipieren. Bei den Hebelzertifikate ist der Anlagehorizont überwiegend kurzfristig und ist überwiegend im Day-Trading-Bereich. Je nach Depotvolumen kann auch in Aktien und ETF's investiert werden, dort kann die Anlagedauer auch mittel- bis längerfristig ausgerichtet sein. Zur Entscheidungsfindung werden neben den kurzfristigen Kursbewegungen auch technische Analyseinstrumente eingesetzt, Durchschnittslinien, Fibonnacci-Zahlenreihen, Sentimentanalysen usw. Bei der Aktienauswahl und ETF's spielen fundamentale Daten auch eine wichtige Rolle.