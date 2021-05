Timing Drawdowns

Handelsidee

Hallo,

Liebe potentielle Investoren.



Ich habe meine fundamentale Handelsstrategie und Herangehensweise bereits in meinem wikifolio

" Consistency and Undervaluation " ausgiebig beschrieben.



In diesem wikifolio geht es darum ausgewählte Qualitäts-Aktien mit starker Marktposition zu handeln, die zu Unrecht abverkauft oder übersehen werden.



Hierbei kaufe ich ausschließlich Werte mit einem Max Drawdown > 30 % und rotiere diese gegebenfalls mit anderen Werten falls die erwartete Rendite erreicht ist.



Durch meine eigene Implementierung dieser " Turnaround Strategie " bin ich in der Lage weit überdurchschnittliche Renditen zu erreichen und trotzdem das Risiko adäquat zu managen.. mehr anzeigen