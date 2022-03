Tech and GreenEnergy LongTerm

Handelsidee

Ein Portfolio das Software-Aktien von Unternehmen mit hoher Kundenbindung - entweder durch technischer Einmaligkeit oder hoher Kundenbindung ("Lock-in") - und Unternehmen aus der New Energy kombiniert.



Bei letzterem soll sich insbesondere auf den Wachstumsmarkt Energieuebertragung (engl. "Transmission") / Netze fokussiert werden. Hier werden vor allem Lieferanten fuer Netze ausgewaehlt. In der Realitaet kommt es vor, dass diese Firmen in seltenen Faellen selbst Kraftwerke betreiben. Um das Portfolio nachhaltig zu halten, wurden hier keine Unternehmen mit Kohlekraftwerken ausgewaehlt und solche mit Gaskraftanlagen nur, sofern sie diese ausschliesslich als Uebergangstechnologie sehen.



Diese Kombination soll ein aehnliches Anlegerprofil ansprechen und ist auf langfristigen Wachstum aus. Insbesondere soll trotz geringer Cash-Quote (5-15%) ein geringer Risikofaktor erreicht werden.







Nicht Teil des Portfolios soll B2C-Software, Software ohne hohe Kundenbindung (Facebook, Netflix) sein. Aus dem Energie-Bereich sollen keine reinen Kraftwerksbetreiber gewaehlt werden.

