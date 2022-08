Discount-Timing SP 500

Das Portfolio Discount-Timing SP500 ist Aktienindexportfolio mit einem ETF und Discountzertifikate auf den S&P 500. Die Quote des ETFs kann zwischen 50 - 100 Prozent des Portfolios ausmachen. Die Discountzertifikate können maximal 50 Prozent des Portfolios ausmachen. Ziel des Portfolios ist es, durch das richtige Timing für die Beimischung von Discountzertifikaten eine Outperformance gegenüber dem S&P 500 zu erreichen. Dafür ist es notwendig, die Discountzertifikats-Quote so niedrig wie möglich zu halten, wenn der S&P 500 stark steigt. Die Entscheidung über die Discount-Quote wird diskretionär an drei Faktoren entschieden. Der wichtigste Faktor ist das Marktsentiment, bei starkem Marktpessimismus werden die Discountstrukturen gemieden, da hier häufig große positive Gegenbewegungen möglich sind. Der zweite Faktor sind Marktsaisonalitäten, bei tendenziell schwachen Börsenmonaten können auch in Bullenmärkten verstärkt Discountzertifikate eingesetzt werden. Als letzter Faktor kommt der Rendite/Risiko-Faktor bei der Beurteilung von Discountzertifikaten zum Einsatz. Geringe Discounts infolge schwacher Volatilitäten können zu einer Entscheidung gegen den Einsatz dieser Strukturen führen.