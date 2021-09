Mikroelektronik Halbleiter

Handelsidee

Investiert werden soll in Aktien im Bereich der Mikroelektronik; Hier vorallem in Unternehmen die im Bereich der Entwicklung und Fertigung von Halbleiterchips und -Produkten und der nachfolgenden Wertschöpfungskette (z.b. Software) aktiv sind. Gerade in der aktuellen Entwicklung der Weltwirtschaft wird mehr und mehr Elektronik in immer mehr Produkten nachgefragt und benötigt.

Es sollen nicht mehr als 20 Einzelpositionen gehalten werden.

Eine einzelne Position soll nicht 20% des Wertes des gesamten Portfolios überschreiten.

Der Anlagehorizont ist weltweit.

Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.



