Emerging India

Handelsidee

Indien ein Land der Gegensätze und Extreme



Zwischen Wolkenkratern und Slums, zwischen Hightech und Hunger

kristallisiert sich eine Frage heraus: Ewiges Entwicklungsland oder rasch aufstrebende Wirtschaftsmacht?



Indien liegt in Südasien und ist mit 1,3 Milliarden Einwohnern die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt.

Die ersten Bilder, die man im Kopf hat, wenn man an Indien denkt, täuschen; Indien besteht nicht nur aus den Gangs und Slums - Bangalore (the IT capital of india) gilt mittlerweile als Metropole des Wissens und macht dem Silicon Valley Konkurrenz.



Für ein großen Teil der Bevölkerung ist Armut noch allgegenwärtig (Kastensystem), dennoch wächst das Bruttoinlandsprodukt stetig, von unter eine Billionen in 2002 zu 2,6 Billionen USD in 2020. Damit ist das indische Bruttoinlandsprodukt gleichauf mit dem des Vereinigten Königreichs.

Natürlich ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber dieses Wachstum lässt erahnen, wo es einmal hingehen könnte, wenn Indien es schafft, seine Ökonomie zu festigen und zu entwickeln. Zwei Faktoren sorgen meiner Meinung nach dafür, dass die Zukunft Indiens von einem konstanten Wirtschaftswachstum begleitet und untermauert wird.



1. steigende Outsourcing-Raten: um Personalkosten zu sparen, wird immer mehr Service-Arbeit u.a. Website-Development, Software-Development und Technical-Customer-Support nach Indien outgesourced

2. Bevölkerungswachstumsrate: zwar sinkt die indische Bevölkerungswachstumsrate kontinuierlich seit 1983, hält sich aber dennoch besser als die Bevölkerungswachstumsrate der Vereinigten Staaten oder Europa.



Dieses Wikifolio versucht, diversifiziert die junge, aufstrebende Wirtschaft Indiens von der Rohstoffgewinnung bis zum Banking abzubilden.



-erhöhte Volatilität

-geografisch nicht diversifiziert

-Investitionsquote kann variieren

-ESG Kriterien nicht erfüllt

-Long Term ausgerichtet 5< Jahre



Entscheidungsfindung basiert auf der Fundamentalen Analyse.