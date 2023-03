Frontrunners

Ich nehme in diesem Depot nur Wachstumsaktien auf, die relative Stärke zum Nasdaq zeigen und in einem stabilen Aufwärtstrend sind. Aktien die hinterherhinken fallen dementsprechend raus. Darüber hinaus analysiere ich das Marktumfeld und passe dementsprechend die Aktienquote an. Es werden nur Aktien getradet.