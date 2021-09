Failsafe Leverages

Handelsidee

Dieses Wikifolio-Zertifikat beinhaltet die größten Aktien-Indizes der Welt und kann somit einen beachtlichen Grad an Diversifikation vorweisen. Die Gewichtung der einzelnen Indizes entspricht der addierten und durch die Titelanzahl dividierten Marktkapitalisierung und wird monatlich angepasst. Bei einem steigenden oder fallenden Gesamtmarkt, werden dynamische* Hebelzertifikate mit einem maximalen Hebel von 4 verwendet. Darüber hinaus werden die Hebelzertifikate mit einer Stop-Loss-Schwelle versehen, die 16% unter dem aktuellen Zertifikat-Kurs notiert und täglich bei Wertzuwachs angepasst wird.

Kommt es zu einer Trendumkehr, werden alle Hebel-Zertifikate verkauft und durch ungehebelte Index-Zertifikate ersetzt. Stabilisiert sich der Trend über mindestens 2 Handelswochen, werden diese Zertifikate durch 4-fach dynamisch gehebelte Zertifikate ersetzt.



* Entgegen statischer Hebel wie diese in ETFs sowie Faktor-Zertifikaten verwendet werden, werden dynamische Hebel bei Kurssteigerungen vermindert und bei Kursrückgängen erhöht. Dies führt dazu, dass in volatilen Börsenzeiten und gleichen Indexständen keine Wertminderung entsteht. mehr anzeigen