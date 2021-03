Handelsidee

Im "Gruber Aktien und ETF-Trading"-wikifolio soll hauptsächlich in Aktien und ETFs investiert werden. Diese können sowohl kurz- als auch langfristig gehalten werden. Die langfristigen Investments sollen sich auf Technologie-Werte fokussieren, können aber auch Werte aus anderen Branchen enthalten. Passende Werte werden aufgrund von fundamentalen und technischen Aspekten ausgewählt. Hierzu zählen unter anderem ein solides Geschäftsmodel und gute Zukunftsaussichten aber auch technische Chart-Muster, die Chancen für einen Einstieg bieten. Es wird größtenteils in US-Werte investiert, aber auch vereinzelt in europäische Unternehmen. Der Anlagehorizont eines einzelnen Wertes soll zwischen wenigen Tagen/Wochen und mehreren Jahren liegen. mehr anzeigen