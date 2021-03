Biotech-Genomic Innovation

Handelsidee

Es werden innovative Unternehmen aus den Bereichen der Genomforschung, Biotechnologie und dem allgemeinen Gesundheitswesen abgebildet.



Ziel ist ein langfristiger Renditegewinn in einem Umfeld, das in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen wird. Es wird in Aktien und ETF investiert, um trotz der Sektorwette eine ordentliche Diversifizierung zu erreichen. mehr anzeigen