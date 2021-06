Giganten 2035

Handelsidee

Das Wikifolio investiert langfristig in 10 Unternehmen, welche in den nächsten Jahren vermutlich zu den Marktführern in ihren Bereichen zählen werden und bei denen eine gute Kursentwicklung zu erwarten ist. Die Zusammensetzung des Portfolios wird nur in Ausnahmefällen, z. B. in Folge besondere Ereignisse, geändert. mehr anzeigen