THE GLOBAL PERFORMER

Dieses Portfolio investiert in internationale Aktien, die aus über 60 verschiedenen Branchen kommen, in den letzten Jahren als dauerhafte Outperformer überzeugen konnten und die diese positive Entwicklung auch in Zukunft fortsetzen sollten. Alle Aktien wurden zu Beginn nahezu gleich gewichtet und sollen über einen Zeitraum von zehn Jahren gehalten werden. Als Ziel-Rendite werden für Ende 2034 rund 500 % Gewinn avisiert.