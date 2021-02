Global Plus

Handelsidee

Das wikifolio soll Anlagechancen aus dem gesamten Anlagespektrum wahrnehmen. Es werden dem Portfoliomanagement keine Beschränkungen auferlegt, um das maximale Potential der Finanzmärkte ausschöpfen zu können.



Der Zeithorizont der Investments soll situativ auf eine kurz- bis langfristige Halteposition ausgelegt sein. Die Analyse basiert auf einem Top-Down-Ansatz. Bei der Feinsteuerung sollen sowohl fundamentale Unternehmensanalysen und makroökonomische Informationen als auch markttechnische Überlegungen zur Entscheidungsfindung benützt werden.



Über die Möglichkeit des Einsatzes von Long- und Shortpositionen in ETFs und Derivaten soll sichergestellt werden, dass die Anleger, die am wikifolio partizipieren, in jeder Marktphase (Hausse oder Baisse) profitieren können.



