Nachhaltiges Basis-Depot

Ein sicherheitsorientiertes Basis-Portfolio grüner Wertpapiere zum langfristigen Vermögensaufbau. Investiert werden soll hauptsächlich in ökologisch ausgerichtete Aktien- und Anleihen-ETFs. ETFs bieten (fast) automatisch die angestrebte marktbreite Diversifikation. Es können auch einzelne Aktien oder Rentenpapiere gehandelt werden. Andere Assetklassen oder Anlageprodukte sind ausgeschlossen. Ziel ist es, eine hohe Sicherheit mit einer soliden Rendite zu verbinden. Die Auswahl der ETFs oder Einzelpapiere erfolgt nach folgenden Kriterien: - kein Greenwashing: Das bedeutet, dass dieses wikifolio nur Wertpapiere enthalten soll, die die strengsten am breiten Markt erhältlichen Ausschlusskriterien bezüglich Nachhaltigkeitskriterien haben. Im Fall von ETFs ist dabei sowohl der zugrunde liegende Index wie auch der ETF zu betrachten. - Marktbreite: die ETFs müssen mindestens 100 Einzelpositionen enthalten, um aufgenommen zu werden - dieses wikifolio soll maximal 10 Positionen gleichzeitig enthalten Das Anlage"universum" ist beschränkt auf "grüne", also ökologisch und/oder sozial ausgerichtete Werte. Kauf- und Verkaufsentscheidungen erfolgen trendfolgend, wobei eine möglichst langfristige Haltedauer beabsichtigt wird. Kriterium dafür sind trendanalysierende Indikatoren. Des weiteren können zur Entscheidungsfindung auch fundamentale Kriterien hinzugezogen werden. Die angestrebte Haltedauer des wikifolios aus Anlegersicht sollte mindestens 5 Jahre betragen.