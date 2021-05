Global Stock-Picking 2030

Handelsidee

Dieses Wikifolio investiert überwiegend in Wachstumsbranchen, bei denen mittelfristig sowie langfristig mit einer Outperformance zu rechnen ist.



Es wird überwiegend in Aktien aus Europa und USA investiert.

Verluste vermeiden steht in diesem Depot immer an erster Stelle.

Das Auswerten der Bilanzkennzahlen, Chance/Risiko Auswertung, sowie die charttechnische Analyse stehen vor jeder Investition im Vordergrund und versteht sich von selbst. Stock-Picking heißt die Devise!



Investiert wird in Blue Chips Werte mit hohem Wachstumspotential, so wie in junge Wachstumswerte. Die Globale Geld.- u. Zinspolitik hat in diesem Depot einen starken Einfluss auf die Anlagestrategie.



Eine wichtige Strategie des Depots ist es, vor größeren Korrekturen auf Cash Position umzusteigen und ggf. mit sicheren Häfen (div. Edelmetalle) abzusichern und bei betroffenen Indizes kleinere Short Positionen einzugehen.



Die Haltefristen der einzelnen Papiere geht von kurzfristig bis langfristig.

Absicherungen durch Stop Loss vermeiden größere Verluste und Gewinnmitnahmen sichern die Performance. mehr anzeigen