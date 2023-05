Hardys BigTech

Die "BigTech" (u.a. Apple, Alphabet, Meta, Microsoft) haben alle die Investoren verzweifeln lassen, die dort nicht investiert waren. Ohne "BigTech" im Depot war es sehr schwer, ETFs auf den S&P 500, den Nasdaq100 oder den MSCI World zu schlagen, in denen die "Big Tech" dominierend waren. In dem Wikifolio "Hardys Big Tech" möchte ich deshalb die Unternehmen abbilden, die die größte Marktkapitalisierung in den Sektoren "Technology" und "Communication" haben. Starten werde ich mit Alphabet, Apple, Amazon, Meta Platforms, Microsoft und Nvidia. Ich werde mir aber die Freiheit nehmen, bis weitere Unternehmen in das Wikifolio aufzunehmen. Mehr als 10 Unternehmen sollten es aber nicht werden. Es ist kein Market-Timing geplant. Das Wikifolio sollte zu 100% investiert zu sein. Vorbehalten möchte ich mir aber, dass ich bei außerordentlichen Situationen die Cashquote erhöhen werde. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass Investoren über ein eigenes Risikomanagement verfügen. Im Wikifolio sollen alle Unternehmen gleichgewichtet sein. Ein Rebalancing werde ich regelmäßig durchführen. Mein Ziel ist es, ein möglichst passiven Ansatz umzusetzen. Ich werde deshalb versuchen, ein Regelwerk aufzustellen. Allerdings werde ich mir vorbehalten, Anpassungen vorzunehmen, wenn es eine veränderte Ausgangsituation gibt. Das werde ich aber kommunizieren. Auch kann ich mir vorstellen, Investoren die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen.