Hardy Dachwiki

In dem Dachwiki werde ich mein Wikifolio-Depot abbilden. Dabei verwende ich folgende Auswahlkritierien, um passende Wikifolios auszuwählen: - durchschnittliche Performance / Drawdown (Laufzeit würdigen !!!) - Periodenperformance (1-Monat/6-Monate/1-Jahr/3-Jahre) - Risikomanagement (u.a. Cashquote, Defensiv/Offensiv, Anleihen/Edelmetalle, Aktivitäten) - Kommunikation (Kommentare, Wochen-/Monatsbericht, Social Media, Webseite, YouTube/Podcast) - Handelsansatz (wichtig für Diversifikation des Wikifolio-Portfolios, unterscheide Themen-Wiki und Swing-/Trendfolge-Wikis) - Konzentration des Portfolios (idealerweise zwischen 10 - 15 Werte) - Auffälligkeiten (u.a. One Hit Wonder-Phasen, hohe Investitionsumme) Wer mir auf Twitter folgt, weiß bereits, dass ich die Möglichkeit habe, Kontakt zu den Tradern herzustellen. Ich suche keine neuen Freunde, aber ich möchte im Fall der Fälle die Chance haben, bei den Trader nachzufragen. Auch schätze ich, wenn ein Trader regelmäßig kommuniziert. Ob hier auf dem Wikifolio-Portal oder in den sozialen Medien spielt letztlich keine Rolle. Mir ist wichtig, dass ich die Handlung des Traders verstehe. Je mehr ich den Trader verstehe, desto eher bleibe ich ihm auch in schwierigen Phasen treu. Die sozialen Medien haben hier sicherlich den Vorteil, dass ich nachfragen kann. Wenn dann noch eine Homepage, ein eigener Podcast oder YouTube-Channel existiert, kommen wir langsam in den HighEnd-Bereich. Aber das erwarte ich nicht, weil ich weiß, wie viel Arbeit das bedeutet. Viele Wikifolio-Trader werden das nebenberuflich machen und haben zeitlich keine Chance, solche Projekte zu stemmen. Nur weil hier ein neugieriger und wissbegieriger Anleger sitzt, sollte Ihr Eure Familien nicht vernachlässigen.