Hebel ohne Denkverbot

Abseits von Normen und ohne Denkverbote sollen in diesem wikifolio die nach meiner Ansicht erfolgversprechendsten Ideen ausschließlich über gehebelte Vehikel verfolgt werden. Eine Ausrichtung an Benchmarks ist ausdrücklich kein Ziel dieser Mixtur. Hauptziel ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Es sollen ausschließlich Hebelprodukte wie Faktorzertifikate sowie Knock-out-Produkte, Optionsscheine und sonstige Hebelprodukte gehandelt werden. Diese klare Positionierung soll ein wichtiger Bestandteil der Handelsidee dieses wikifolios sein. Bevorzugt sollen Okkasionen gehandelt werden, bei denen die Charttechnik aus meiner Sicht eine Trendumkehr als wahrscheinlich erscheinen lassen. Als Anlageuniversum sind möglich Hebelprodukte, welche referenzieren auf: - Indizes wie DAX, EuroStoxx, S&P 500, NASDAQ, Nikkei etc. - Währungspaare wie z.B. EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/USD, USD/JPY - Rohstoffe und Edelmetalle Dabei kann je nach Einschätzung sowohl auf steigende (LONG) als auch auf fallende (SHORT) Kurse gesetzt werden.