Hedge Fund Lieblinge

Investiert in Einzelaktien, mit der höchsten Kaufaktivität, bei den meisten Hedge Funds. Dabei wird in Aktien mit der höchsten Anteilserhöhungen in Hedge Funds und in Aktien, die durch die meisten Hedge Funds gehalten werden, investiert. Das Portfolio repräsentiert immer das letzte Quartal. Dadurch wird es jedes Quartal geupdatet. Es gibt keinen Stop-Loss, Take-Profit oder Crash-Strategie. Es wird nicht gehedged. Alle Positionen sind grundsätzlich ungehebelt. Positionen und Investitionen, die dieses Produkt tätigt, ist nicht mit einem garantierten Gewinn verbunden und ist keine Anlageberatung! Vergangene Gewinne ist nicht aussagekräftig für zukünftige Gewinne dieses Produktes! Anlage in dieses Produkt ist mit dem Risiko eines möglichen Totalverlustes verbunden!