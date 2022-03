Hans Momentum

Handelsidee

In diesem wikifolio soll überwiegend in Aktien aus den USA investiert werden.

Ca. 50% des Depotwertes sollen in die Aktien mit dem höchsten Momentum in den letzten 250 Tagen investiert werden. Je höher das Momentum, desto höher der Anteil am Depot. Die Eigentkapitalquote der Unternehmen soll mindestens 25% betragen. Ein Rebalancing soll alle drei Monate statt finden.

Um etwas von der Entwicklung des Gesamtmarktes zu profitieren sollen die übrigen 50% des Depotwertes in einen MSCI World ETF investiert sein. Ein Rebalancing nach drei Monaten ist auch hier geplant.



Als Anlageprodukte werden neben Aktien und ETFs auch Hebelprodukte verwendet. mehr anzeigen