Handelsidee

Das "Happy Workers Stocks US" - Wikifolio setzt sich aus den Top 20 Unternehmen der "Best Places to Work" in den USA zusammen. Es verfolgt die Idee, dass zufriedene Mitarbeiter überdurchschnittlich gute Leistungen erbringen und sich die "Best Places to Work" damit gegenüber ihren Konkurrenten besser durchsetzen können, was zu einer Outperformance führt.



In der Vergangenheit zeigten die beliebtesten Arbeitgeber der USA im Vergleich zum S&P 500 eine deutliche Outperformance. In über zehn Jahren mündete diese Outperformance in mehr als einer Verdoppelung gegenüber dem S&P 500. Da es praktisch keinen bestehenden Faktor-ETF auf den Wert "Glück" und "Zufriedenheit" der Mitarbeiter gibt, versucht dieses Wikifolio diese Lücke zu schließen, um an den Erfolgsfaktor "zufriedene Mitarbeiter" anzuknüpfen.



Die Auswahl der Werte erfolgt auf Grundlage verschiedener Studien sowie Umfragen / Bewertungsportalen für Arbeitgeber. Ein Rebalancing des Wikifolios findet jährlich entsprechend der jeweiligen Top 20 Unternehmen statt, die Haltedauer beträgt daher ca. ein Jahr, sofern die einzelnen Unternehmen nicht erneut Einzug in die Top 20 finden. Die Gewichtung der Unternehmen erfolgt paritätisch (euqal weight). Im Rahmen des Rebalancing erfolgen hierzu ggf. Teilkäufe /-verkäufe.



