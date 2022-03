AktienimFokus

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll auf den Grundlagen der Investmentsgrundsätze von Warren Buffet und Benjamin Graham geführt werden.

Durch starkes Beleuchten der Unternehmen sollen Potential - Companies (Potentielle Unternehmen) ausfindig gemacht werden, da es diese auf der ganzen Welt gibt und die Möglichkeiten nicht begrenzt sein sollten, ist in diesen Portfolio, der Fokus nicht auf ein bestimmten Sektor sondern auf dem Kern des Unternehmens.

Nach einer ausgiebigen technischen Analyse der Unternehmen, soll auch eine Fundamentalanalyse betrieben werden. Es soll bspw. auch die Management, -Finanz, und -Marktgrundsätze berücksichtigt werden.

Es soll außerdem ein Augenmerk auf die Forschung und Entwicklung des Unternehmens geworfen, wie ist die Vertriebsorganisation aufgebaut?

Wie ist der Umsatzwachstum des Unternehmens mit Beobachtung der Gewinne des Unternehmens?

Wie ist das Unternehmen für Krisenzeiten aufgestellt?

Wie ist die Fähigkeit des Unternehmens in Zukunft zu wachsen ?

Hat das Unternehmen ein unzweifelhaft integres und ehrliches Management ?

Besitzen die Manager auch selber Aktien im Unternehmen ?

Branchenvergleich ?

uvm..

Dieses Wikifolio soll aktiv gemanaged werden und die Beobachtung der Unternehmen soll stets aktiv sein, um bei einer Veränderten Situation schnell reagieren zu können.

Das Portfolio soll zum großen Teil aus Unternehmen bestehen, die anhand der technischen und fundamentalen Analyse im Optimalfall sowohl günstig bewertet (mit Sicherheitsabschlag) als auch anhand der aktuellen Situation kurz vor einen positiven Kursausbruch stehen.

Der Haltezeitraum der Wertpapiere soll situativ mittel bis langfristig ausgelegt sein.

In diesen Wikifolio sollen Einzelaktien, und ggf. ETF´s gehandelt werden. mehr anzeigen