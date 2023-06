"Infokalypse" steht für eine Zeit, in der Realität keine Gültigkeit mehr hat. Der Begriff stammt aus Neal Stephenson's "Snowcrash". Die Handelsidee hinter Infokalypse beruht daher nicht auf Nachrichten und Meinungen - die aus meiner Sicht oft an der Realität vorbeigehen - sondern rein auf Daten. Idee ist, die zyklischen Phasen des Aufstiegs und Abstiegs einzelner Werte zu nutzen. Kauf- und Verkaufkriterien sind dabei datengetrieben, ein Bot erstellt Kauf und Verkauf Empfehlungen, diese werden dann umgesetzt. Beobachtet werden die Werte des DAX und die Top 20 des NASDAQ. Es ergeben sich so sowohl Gewinn- als auch Verlusttrades, einzelne Werte verbleiben einige Tage bis einige Wochen im Depot.