Szenario Zukunft Nachhaltigkeit

Handelsidee

In diesem Wikifolio sollen hauptsächlich Titel gehandelt werden, die weltweit trotz der aktuellen Kriegsgefahr Solar- oder Wasserstoffbezug haben.

Die Gewichtungen im Portfolio sollen, abhängig von den weltpolitischen Entwicklungen, adaptiert und realisiert weden.

Die Werte in diesem Porttfolio mögen aufgrund basistechnischer Analysen ausgewählt und nach Bewertung zukünftiger Aussichten gewichtet bzw. verändert werden.

Trendbestimmungsindikatoren, aus der fundamentalen Analyse der letzten Wochen bzw. Monaten, treten aufgrund der derzeitigen Weltpolischen Entwicklung in den Hintergrund, sollen aber in der jeweiligen Gewichtung Berücksichtigung finden.

Außerdem sollen tagesvolatile Vorkommnisse wesentlichen Bestandteil des Handelsgeschehens finden.

mehr anzeigen