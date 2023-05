Das Long Deep Value Only Portfolio verfolgt als Anlagestrategie das "Value Investing" auf Grundlage der fundamentalen Wertpapieranalyse nach Benjamin Graham sowie dessen erweiterten Ansätze nach Warren Buffett. Das Portfolio investiert ausschließlich in Unternehmen, die aufgrund ihres Geschäftsmodell sowie der zugrundeliegenden Marktbewertung einen klaren langfristigen Wettbewerbsvorteil haben, wodurch sich nachhaltige Renditen erwirtschaften lassen. Der anvisierte Zeithorizont hierbei ist mittel bis langfristig. Im Falle von unvorhergesehenen Ereignissen (Politisch & Markttechnisch), können Positionen bereits unterhalb des Zeithorizonts verkauft bzw. erworben werden. Es werden ausschließlich Aktien der Unternehmen direkt erworben. Der Ansatz hierbei ist Global, wobei der Fokus auf Westliche Länder liegt bzw. Länder die eine rechtliche Sicherheit für Investoren gewährleisten. Es erfolgt kein Einsatz von Short-Positionen, Derivaten, Währung, Rohstoffen, Anleihen, ETFs, Fonds sowie ESG Kriterien. Die maximale Beteiligung an Unternehmen wird auf 10 beschränkt, wobei der Anteil von Blue Chips nicht unter 80% des Portfoliowertes fallen soll.