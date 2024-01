Meine "Marktbarometer"-Strategie zielt darauf ab, die Marktbedingungen zu lesen und auf Basis dieser Informationen fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, um eine optimale Performance im Einklang mit den Marktindikatoren zu erzielen. Ich plane, hauptsächlich Aktien, ETFs und Derivate zu handeln, die breite Marktindizes wie den S&P 500, Nasdaq oder den DAX repräsentieren. Dabei strebe ich auch Engagements in Rohstoffen und Währungen an, um Diversifikation zu gewährleisten. Meine Entscheidungen basieren auf umfassenden Marktanalysen unter Verwendung von technischen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten, RSI und MACD. Fundamentale Faktoren wie Unternehmenskennzahlen, makroökonomische Daten und geopolitische Entwicklungen fließen ebenso in meine Strategie ein. Die durchschnittliche Handelsdauer variiert je nach Marktlage und Instrument. Bei kurzfristigen Handelsmöglichkeiten können Positionen innerhalb von Tagen geschlossen werden, während mittel- bis langfristige Investitionen aufgrund von Marktzyklen und Trends mehrere Monate gehalten werden können. Für meine Entscheidungsfindung nutze ich verschiedene Quellen wie Finanznachrichten, Wirtschaftsdaten, Analystenberichte und Chart-Analysen. Ich beobachte auch soziale Medien und sentimentbasierte Daten, um Marktstimmungen zu erfassen.