Alpha Moon

In diesem Wikifolio sollen primär Aktien, Anleihen, ETF's und Hebelprodukte gehandelt werden. Im Sinne der Diversifikation soll es jedoch keine Einschränkungen geben, somit sind auch Cash & Gold-Anlagen möglich. Im Fokus der Anlage stehen europäische und amerikanische Unternehmen, welche auf Grund ihrer Produkte & Dienstleistungen attraktive "Upsides" bieten. Die Häufigkeit der Transaktionen soll sich an der Marktsituation orientieren. Volatile Marktphasen sollen für günstige Zukäufe genutzt werden, um zusätzliche mittel & längerfristigen Zuwächse zu erzielen. Ergänzend soll ein ca. 10-30%iges Core-Investment in ETF's angelegt werden.