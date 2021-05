Handelsidee

Testportfolio um Anlagestrategien vor einem echten Kauf zu testen. Fokus liegt hauptsächlich auf der Automobil-Industrie, dabei auf zukünftige Chancen im Markt und dabei vor allem auf der Elektromobilität. Dabei kommen auch junge Firmen mit hohem Potenzial, aber hohem Risiko in Frage. Für die Diversifizierung werden auch andere Branchen, dabei vor allem sichere, konservative Titel beigemischt. Gehandelt werden weltweite Titel mit leichtem Fokus auf dem heimischen Markt.

Neben Aktien sind ETFs als sichere Basis beigemischt. Es werden keine Hebelprodukte oä. gehandelt.



Ziel ist ein solides Wachstum mit dem Markt durch die konservativen Titel mit potenziell hohen Gewinnen durch den frühen Einstieg in aufstrebende Unternehmen. Dies soll durch eine Buy and hold Strategie in einem langfristigen Anlagehorizont (>20 Jahre) erreicht werden. mehr anzeigen