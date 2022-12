Nehmet und Asset Management

Mit diesem Wikifolio soll durch das Investment in Value Aktien die Rendite dauerhaft auf einem guten Niveau sein. Durch den Handel von diversen Optionen und Growth-Aktien soll die Performance maximiert werden. Die Titel der Value AKtien sollen langfristi gehalten werden, wobie die Optionen nur kurzfristig gehalten werden. Hier wird der Ertrag pro Option auf 100% maximiert, dann wird diese verkauft.