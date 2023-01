Makro- Trending- Swing Trading.

Guten Tag sehr geehrte/r Anleger/in, in diesem Portfolio möchte ich die mittelfristigen Trends im Bereich der Us-amerikanischen Indizes/Aktien/Derivate/Rohstoffe festhalten. Ich versuche, die jeweilige makroökonomische Situation anhand von ökonomischen Graphen und technischer Analysen zu erfassen und jeweils entsprechend zu positionieren. Ziel meines Portfolios ist es, Swing Trades - sprich die größere Bewegung, im monatlichen Zeithorizont- zu identifizieren und das Risiko mittels Dollar-Cost-Averaging zu minimieren. Ich werde kontinuierlich in die Stärke hineinverkaufen und in die Schwäche hineinkaufen. Anlagen, die für mich in Frage kommen sind : NasdaqComposite ; S&P500; DOWJONES; DAX ; EUR/USD ; GOLD; WTI CRUDE OIL. Einzelne Aktien kommen für mich nicht in Frage, da einzelne Events / Nachrichten den Kursverlauf zu stark beeinflussen könnten. Einzig die TOP3 Aktien: Sprich AAPL / MICROSOFT / AMAZON kommen für mich in Frage, da diese liquide genug sind um unberechenbare Squeezes/ Kursmanipulationen zu minimieren. Dies ist mein erstes Portfolio. Ich hoffe meine Anlagestrategie spricht Sie an und wir bestreiten diesen Weg zusammen. Mit freundlichsten Grüßen Ihr ElTorrero