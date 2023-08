Octen High Risk

In diesem Wikifolio wird mittels Hebelprodukten in die relevantesten Aktienindizes der Welt langfristig investiert. Die Index-Gewichtung erfolgt nach durchschnittlichen Wirtschaftswachstum des jeweiligen Wirtschaftsraums und wird einmal im Jahr angepaßt. Der eingesetzte Hebeltyp ist 3 bis 4-Fach sowie dynamisch, wodurch im Gegensatz zu Faktorzertifikaten oder gehebelten ETFs kein Volatilitydrag entsteht. Auch wenn dieses Wikifolio Long-Only orientiert ist, wird stets ein Teil des Kapitals für Put-Optionsscheine bereit gehalten, um bei breiten Drawdowns als Absicherung einsetzt zu werden. Da intensive und breit angelegte Abverkäufe Jahre auf sich warten lassen können, wird das Kapital in der Zwischenzeit in Gold-Zertifikaten geparkt. Die Handelsaktivitäten beschränken sich auf die jährliche Anpassung der Gewichtung im Frühjahr und auf das Rollen der Gold-Discountzertifikate. Bei breiten Drawdowns von über 10%, findet ein außerplanmäßiges Handeln mittels Optionsscheinen zwecks Absicherung statt, wobei die gehebelten Long-Positionen weiter gehalten werden.