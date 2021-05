Handelsidee

Das Portfolio wird aktiv gemanagt, das heißt die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird flexibel an die jeweilige Kapitalmarktsituation angepasst, um Chancen wahrzunehmen und Volatilitäten zu reduzieren. Hierbei beträgt die maximale Aktienquote 100 % des Investmentvermögens. Das PrinzFin Global Opportunities Portfolio strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in erstklassige, gut etablierte und aufstrebende Unternehmen in aller Welt an, die nach Ansicht der PrinzFin zum Zeitpunkt des Erwerbs ein überproportionales Potenzial aufweisen. mehr anzeigen