Qualitaet - Wachstum - Hebel

Handelsidee

Angelehnt an mein wikifolio "Qualität Wachstum Momentum" soll dieses wikifolio ebenso Anlagechancen aus einem internationalen Anlagespektrum unter gleichen Voraussetzungen wahrnehmen, wobei jedoch ausschließlich Hebelprodukte gehandelt werden sollen.

Die Anzahl der Positionen sollte 15 nicht überschreiten.



Mit Hilfe verschiedener Screeningmethoden sollen aussichtsreiche Unternehmen ermittelt werden, die neben finanzieller Stabilität und einer soliden Bilanz in den vergangenen fünf Jahren ein stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum vorweisen konnten. Dabei ist angedacht, bei der Auswahl bevorzugt Unternehmen zu berücksichtigen, die sich auf 5-Jahressicht mit hoher Kursstabilität in einem intakten Aufwärtstrend befinden.



Neben ausgiebiger Analyse der Fundamentaldaten können sowohl News rund um das Unternehmen und/oder des Sektors als auch die Chartanalyse Einfluss auf die Kauf- und Verkaufsentscheidungen nehmen. Ebenso einbezogen werden können das Sentiment und Branchenrotationen im Sinne des Wirtschaftszykluses.



Abhängig vom Volatilitätsindex VIX können auch Hebelprodukte auf der Shortseite in Betracht gezogen werden, um das Portfolio in Phasen hoher Volatilität abzusichern.

Zudem soll durch aktives Risikomanagement sichergestellt werden, dass einzelne Verlustpositionen die Gesamtredite nicht signifikant beeinflussen. mehr anzeigen