RB-Matrix-high-risk

Handelsidee

Gehandelt werden Finanzprodukte die meines Erachtens für den Moment eine aussichtsreiche Performance erwarten lassen und zur Marksituation passen. Hierzu wird die von L&S angebotene Produktpalette vollständig ausgenutzt.



Je nach Marktsituation wird unter anderem in long- oder in short- Produkte investiert.

Die Zeiteinheit kann hierbei kurzfristig aber auch langfristig sein.

Für Kauf- oder Verkaufsentscheidung nutze ich diverse Charttechniken und eigene Marktanalysen.



Es wird in der Regel das "Day-Trading" angestrebt.



Die Cashquote ist variabel und kann auch über längere Zeiträume bis zu 100% betragen.

Meine RB-Matrix bewerte ich als „high risk Zertifikat“.

