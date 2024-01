TOP Rohstoffe mit Kick

Dieses Portfolio investiert 80% seines Kapitals breit gestreut in alle vorhandenen Rohstoffkategorien die z.b. auch der Bloomberg Commodity Index enthält (Energie, Getreide, Industriemetalle, Edelmetalle, Agrar, Vieh). Als Kick und zur Diversifikation werden die restlichen 20% in ein weltweitgestreutes Aktienportfolio investiert. Die Aufteilung auf die einzelnen Rohstoffkategorien ist ca. wie folgt: Energie 30%, Getreide 22%, Industriemetalle 15%, Edelmetalle 20%, Agrarrohstoffe 7%, Vieh 5%. Die weiteren 20% des Kapitals werden in einen weltweit streuenden Aktien-ETF investiert. Hier wähle ich den Gerd Kommer ETF, da er sehr breit und faktor-orientiert streut, was die US-Lastigkeit verringert. Es erfolgt ein Rebalancing um die Verteilung auf die einzelnen Assetklassen und Unterklassen konstant zu halten. Hintergrund: Rohstoffe stellen eine eigene Anlageklasse dar, die sich von Kapitalanlagen wie Aktien oder Anleihen unterscheidet. Rohstoffe sind Sachwerte, die nicht durch eine Barwertberechnung oder unter Zuhilfenahme des CAPM (Kapitalgutpreismodell bzw. Capital Asset Pricing Model) bewertet werden können. Rohstoffe sind ein wichtiger Bestandteil der Weltwirtschaft und werden in vielen Bereichen benötigt, wie z.B. bei der Herstellung von Gebrauchsgegenständen, dem Bau von Häusern oder Straßen oder der Energieversorgung. Ein weiterer Vorteil von Rohstoffen als Anlageklasse ist ihre geringe Korrelation zu anderen Anlageklassen wie Aktien oder Anleihen.