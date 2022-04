Halloween und Ultimoeffekt lev.3

Es soll jeweils am 26. eines Monats ein Etf (Faktor 3 auf den S&P 500) gekauft werden. Sollte dieser Tag auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, verschiebt sich der Kaufzeitpunkt in der Regel auf den nächsten Handelstag. Die Position soll gegen Close des fünften Kalendertags des darauffolgenden Monats veräußert werden. Sollte der fünfte Tag auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, soll die Position am vorherigen Handelstag verkauft werden. Im statistisch schlechteren Sommerhalbjahr soll nicht gehandelt werden. Die Strategie soll also nur neunmal im Jahr umgesetzt werden, und zwar von Oktober bis Juni. Als Cash-Ersatz wird zudem Gold verwendet.