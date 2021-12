AlgoTrader RisingStar

Handelsidee

Nach nun über 2 Jahren Entwicklungszeit, über 1000 Iterationen am Code und Benchmarking an den 1000 größten Aktien nach Marktkapitalisierung ist der Sweet Spot im Algorithmus nun erreicht. Die Strategie basiert darauf gleichzeitig hunderte Aktien jederzeit zu scannen und möglichst günstig zu erwerben. Der Algorithmus schlägt Alarm nach definierten Abverkaufsmustern mit anschließend definierten Reversalmustern. Die Positionen wird anschließend im Verlauf getrackt (Stop-Loss, falsch-richtige Reversalmuster, Take-Profit, Konsolidierungsmuster mit weiterem Abverkaufspotential).

Nach einem Alarm werden die Positionen von mir manuell und schnellstmöglich geöffnet/geschlossen.



Warum wurde der Algorithmus entwickelt? Ich halte seit vielen Jahren größere ETF-Positionen. Ich sehe keinen weiteren Nutzen noch mehr Kapital in ETFs zu investieren, da die ETFs jegliche Marktbewegung der Einzelpositionen mitnehmen - die einzelnen Positionen werden aber nicht geschickt verkauft und gekauft. Auf der anderen Seite schätze ich den Effekt der Diversifizierung, so dass ich ebenfalls eine große Diversifizierung anstrebe. mehr anzeigen