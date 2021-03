SEKTOR Rotation Plus 10

Handelsidee

Mit diesem wikifolio ist beabsichtigt den MSCI All Country World Index (kurz: MSCI ACWI), der die Wertentwicklung von Unternehmen aus 23 Industrieländern und 27 Schwellenländern abbildet, in der Performance regelmäßig zu übertreffen.



Hierbei soll in ETFs mit einem langfristigen Anlagehorizont aus folgenden Sektoren investiert werden:



• Energie

• Finanzwesen

• Gesundheitswesen

• Grundmaterialien

• Immobilien

• Industrie

• Kommunikationsdienste

• (Basis)-Konsumgüter

• (Nicht-Basis)-Konsumgüter

• Technologie

• Versorger



Darüber hinaus soll in ungefähr zehn bis maximal zwölf globale themenbezogene ETPs (exchange-traded products) – bevorzugt mit einem technologie- und innovationsorientierten Ansatz – investiert werden. Der Anlagehorizont der investierten ETPs soll dabei mittel- bis langfristig sein.