Investition in die Zukunft 2022

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll vornehmlich in Titel, die weltweit Nachhaltigkeitsbezug haben, investiert werden und es ist vorgesehen über die Zeit unterschiedliche Gewichtung im Portfolio durchzuführen.

Die Unternehmenswerte in diesem Porttfolio werden ausnahmlos durch technische Analysen ausgewählt und unter Berücksichtigung der zurückliegenden Kursverläufe und zukünftigen Aussichten bewertet und gehandelt.

Vornehmlich Trendbestimmungsindikatoren, abgeleitet aus den fundamentalen Analysen, sollen berücksichtigt werden. Weiters sollen tagesspezifischen Eigenheiten bezüglichdes Kursverlaufs Berücksichtigung finden.

