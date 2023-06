Der Samarium Medalion Asset 200 LEFT ist ein Trading Fond. In diesem werden wir die Strategie des SMA 200 Tradings testen. Leveraged ETFs werden als gefährliches Finanzinstrument gehandelt. In verschiedenen Backtests konnte aber gezeigt werden, dass sie sowohl als Buy & Hold langfristig Sinn machen aber ihre Wirkung durch eine SMA 200 Strategie extrem verbessert werden kann. Wir werden bei einem Durchbruch des Simple Moving Average 200 (days) 25% in den NASDAQ 100 ETF investieren. 30% in den 2x Leveraged ETF des NASDAQ 100 und 45% in den 3x Leveraged ETF des NASDAQ 100. Der Alarm für den Durchbruch der SMA 200 wird durch Traderfox ausgelöst.