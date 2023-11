Die Strategie von "SteadyGrowth Select" konzentriert sich auf das Ziel langfristige Wertsteigerung durch eine sorgfältige Auswahl von Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen und vielversprechenden Geschäftsbereichen. Kriterien für die Unternehmensauswahl: 1. Stabile Fundamentaldaten: Auswahl von Unternehmen mit soliden und stabilen finanziellen Kennzahlen, wie z.B. Umsatzwachstum, Gewinnmargen und niedriger Verschuldung. 2. Nachhaltiges Wettbewerbsadvantage: Fokus auf Unternehmen, die über nachhaltige Wettbewerbsvorteile verfügen, sei es durch starke Marken, innovative Produkte, oder eine führende Position in ihrem Marktsegment. 3. Wachstumspotenzial: Identifikation von Unternehmen, die über ein langfristiges Wachstumspotenzial in ihren Geschäftsbereichen verfügen, sei es durch Expansion in aufstrebende Märkte, Produktinnovationen oder strategische Partnerschaften. 4. Managementqualität: Berücksichtigung der Qualitäten des Managements, um sicherzustellen, dass das Führungsteam die Unternehmensvision erfolgreich umsetzen kann. Portfolio-Diversifikation: Die Portfoliokonstruktion erfolgt auf der Grundlage einer ausgewogenen Diversifikation über verschiedene Branchen und Sektoren. Dadurch wird versucht das Risiko zu minimieren und gleichzeitig langfristige möglichst solide Renditen zu erzielen. Investiert werden soll ausschließlich in Aktien und ETFs, wobei der Fokus klar auf einer Auswahl von Aktien liegen soll. Es soll in ca. 15 verschiedene Unternehmen gleichzeitig investiert werden.