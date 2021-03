Trends und Hot Stocks

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Der nächste Trend steht vor der Tür: Gold. Gerade die Minenaktien bei Gold sind teils absurd niedrig bewertet. Das geht dann so weit, daß die Börsenbewertung niedriger ist als der vorhandene Cash des Unternehmens. Nun ist es so, daß bei steigender Inflation der Goldpreis sehr wahrscheinlich anziehen wird, natürlich in Korrelation mit den Zinsen. Steigende Zinsen sind wiederum nicht so gut für den Goldpreis, insofern muss man es im gesamten betrachten. Aktuell steigen die Zinsen der US-Anleihen (T-Bonds 10y), wenn dann noch die Inflation auf ein höheres Maß steigt flüchten so einige ins Gold, denn Gold gilt bei vielen als "sicherer Hafen". Insofern werde ich den Markt genau im Blick behalten und entsprechend reagieren. Bei der ganzen Thematik sollte man übrigens Silber nicht vergessen. Inwieweit Kryptowährungen bei steigendem Goldpreis negativ beeinflusst werden lässt sich schwer vorhersehen, also wieviel ihr Kapital von Krypto in den Trend Gold umschichten, meine Glaskugel ist leider gerade in der Reparatur...