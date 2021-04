Trend Europa

Handelsidee

In diesem Wikifolio wird in europäische Firmen investiert, von denen ein gesundes Wachstum zu erwarten ist.

Es erfolgt eine starke Gewichtung des Wirtschaftsstandortes Deutschland.

Ziel ist es, in krisensicheren Branchen eine gute Rendite zu erzielen und die Outperformance von klassischen ETFs.



Die Auswahl der Aktien erfolgt nach umfangreicher Marktanalyse und unter Nutzung der hauseigenen Analysetools. mehr anzeigen