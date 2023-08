 | vermoegenlernen

Die Aktien in diesem wikifolio haben wir ausgewählt nach folgenden Value-Kriterien: - Das Geschäftsmodell ist nachvollziehbar, plausibel und zukunftsfähig - Die Finanzen des Unternehmens sind solide - Der Aktienkurs ist attraktiv Dabei haben wir einen langfristigen Anlagehorizont. Zzt. haben wir einen gewissen Fokus auf deutsche Nebenwerte. Grundsätzlich sind wir aber für jede attraktiv bewertete, solide Aktie mit zukunftsfähigem Geschäftsmodell offen. Ziel ist eine jährliche Rendite zwischen 5% und 10% aus Kurssteigerungen und Dividenden. Langfristige Sicherheit wird angestrebt durch einen hohen Substanzwert der ausgewählten Aktien im Vergleich zu deren Aktienkurs, solide Finanzkennzahlen und ein funktionierendes Geschäftsmodell. Kurz- und mittelfristige Wertschwankungen der Aktien in beide Richtungen werden akzeptiert. Ziel ist eine langfristige Vermögensanlage bzw. ein langfristiger Vermögensaufbau in Aktien.